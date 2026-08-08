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Trendyol 1. Lig: Sivasspor 0-0 Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig: Sivasspor 0-0 Esenler Erokspor
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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sivasspor, evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor, evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Oğuzhan Aksoy dk. 80), Kamil Fidan, Charisis, Bekir Böke (Amilton dk. 63), Ethemi, (Salih Kavrazlı dk. 80), Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Süleyman Özdamar, Eymen Yurdcu, Yusuf Çağlar Kefkir, Savaş Ala, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Buljubasic dk. 72), Harun Genç (Zeqiri dk. 58), Recep Niyaz (Erkan Kaş dk. 72), Yusuf Erdoğan (Janvier dk. 83), Samudio

Yedekler: Osman Ertuğrul, Onur Ulaş, Yusuf Arda Özyurt,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Mert Çelik, Valon Ethemi (Sivasspor), Yusuf Doğan, Claro (Esenler Erokspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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