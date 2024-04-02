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Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 2 Sakaryaspor: 0 (Maç devam ediyor)

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Sakaryaspor Trendyol Futbol Spor Haberler

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