Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 2 Sakaryaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - ŞANLIURFA
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - ŞANLIURFA
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