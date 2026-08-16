Muğlaspor ile Bandırmaspor 0-0 Berabere
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Muğlaspor, sahasında Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor, sahasında Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
64. dakikada Ali Kaan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Poyraz'ın şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
90+4. dakikada ceza sahası içinde Boujaila'nın müdahalesi sonrası Lima yerde kalınca hakem Ömer Faruk GÜltekin penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bruno'nun şutunda top kaleyi bulmadı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Ahmet Engin dk. 63), Bilal Ceylan, Del Pino, Yiğit Fidan, Diarra (Bouajila dk. 75), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Selim Dilli dk. 74), Camaj (Yiğitali Bayrak dk. 84), Poyraz Efe Yıldırım (Yasin Uzunoğlu dk. 86), Avramovski
Yedekler: Arel Ekinci, Batuhan Yılmaz, Ozan Sol, Alihan Kazmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Lico, Muhammed Gümüşkaya (Bruno 64), Emirhan Ayhan (Kehinde dk. 64), Kerem Dönertaş, Badji (Seck dk. 88), Emirhan Acar (Mulumba dk. 64)
Yedekler: Ahmet Biler, Cem Türkmen, Enes Çinemre, Yasin Midiliç, Burak Bekaroğlu, Furkan Bekleviç
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Sarı kartlar: Çelhaka, Bilal Ceylan, Yiğitali Bayrak (Muğlaspor), Bruno (Bandırmaspor)