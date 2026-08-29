Kayserispor sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada gelişen ev sahibi atağında topla buluşan Seferi'nin rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kaleci Kerem'de kaldı.

21. dakikada Sinan'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Hasani'nin düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

26. dakikada Hasani, ceza sahası sol çaprazında Alperen Babacan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hasani, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Bursaspor atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Iheanacho, topu filelere yolladı. 1-1

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Iheanacho'nun pasında Alperen Babacan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Camara dk. 87), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Moreno dk. 80), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Talha Sarıarslan dk. 87), Benhur Keser (Radu dk. 65), Seferi, Hasani

Yedekler: Deniz, Kayra Cihan, Muhammed Eren, Fethi, Kadir Hayvalı, Taylan

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Zeki Yavru dk. 46), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 72), Lincoln, Elitim (Baran Başyiğit dk. 85), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 72), Boutrah, Iheanacho (Baker dk. 85)

Yedekler: Ahmet Sait, Ertuğrul, Emirhan, Emir Kaan, Bayramov

Goller: Hasani (dk. 31) (Kayserispor), Iheanacho (dk. 58), Alperen Babacan (dk. 77) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Hasani, Tabidze, Semih Güler (Kayserispor), Alperen Babacan, Lincoln (Bursaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı