Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karagümrük'ün golleri, Bahadır Öztürk'ün 39. dakikada kendi kalesine attığı gol ve Ahmed Traore'nin 90+4'teki golüyle geldi.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Emre Doğu
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Onur Ulaş (Luccas Claro dk. 46), Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer (Furkan Orak dk. 46), Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 89), Nicolas Janvier (Yusuf Arda Özyurt dk. 84), Guelor Kanga, Burak Çoban, Enes Alıç (Tugay Kacar dk. 78), Braian Samudio
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Muhamed Buljubasic
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Emre Akbaba (Daniele Verde dk. 81), Manolis Siopis, Ramazan Civelek (Tiago Çukur dk. 64), Cenk Tosun (Dorukhan Toköz dk. 57), Ahmed Traore, Aleksandar Pesic (Yaya Onogo dk. 81)
Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Robin Yalçın, Marius Tresor Doh, Candan Baskale, Burhan Ersoy
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Bahadır Öztürk (dk. 39 k.k.), Ahmed Traore (dk. 90+4) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Mikail Okyar, Guelor Kanga (Esenler Erokspor), Emre Akbaba, Ahmed Traore, Dorukhan Toköz (Fatih Karagümrük)