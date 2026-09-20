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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendirip ilk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü girmek istediklerini söyledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İlk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, "Öncelikle iki takımın teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Bugün iki takım da gerçekten futbol oynamak için sahaya çıkmışlardı. Oyunu çirkinleştirecek hiçbir harekette bulunmadılar. İlk yarı ofansif anlamda etkisizdik. Devre arasında yaptığımız oyun formatıyla ikinci yarı oyuna ortak olduk. Gol pozisyonlarına girmeye başladık ve golü de bulduk. Belki biraz skoru tutabilseydik 2. ve 3. golleri de bulabilirdik ama yediğimiz golden sonra oyun iki tarafa da gitti geldi. Geçişler, kontrataklar oldu. Biz de atabilirdik Pendikspor da atabilirdi. Sonuçta 1-1 beraberlikle puanlar paylaşıldı. 3 haftalık bir ara var. Bu araya en iyi şekilde değerlendirip ilk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Pendikspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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