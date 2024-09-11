Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cuma, 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın açılış maçında Boluspor ile Pendikspor arasında Cuma günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

1. Lig'de 5. haftanın programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

13 Eylül Cuma

20.00 Boluspor - Pendikspor: Erkan Özdamar

14 Eylül Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor- Çorum FK: Batuhan Kolak

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Alper Akarsu

15 Eylül Pazar

16.00 Iğdır FK - Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Fatih Karagümrük - Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Kocaelispor - Manisa FK: Burak Pakkan

19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

16 Eylül Pazartesi

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü : Mustafa Kürşad Filiz - İSTANBUL