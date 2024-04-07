Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Yaşar Işık, yaklaşık 1 saat eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiklerini söyledi. 10 kişi kaldıkları için maçın ikinci yarısında zorunlu plan değişiklikleri yaptıklarını belirten Işık, "İkinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk, üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak da maçtan puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Maçın ikinci yarısında çeşitli varyasyonlarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Dinçbudak, şunları söyledi:

"Direkten dönen toplarımız oldu, galibiyeti getirecek pozisyonları da yakaladık ama beraberlik golünü geç de olsa bulduk. Galip gelemediğimiz için üzgünüz ama oyuncularımızla 4 gün gibi kısa bir süredir birlikte olmamıza rağmen oyuna iyi reaksiyon verdiler. Bulunduğumuz konumdan çıkabilmemiz için aldığımız 1 puan bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlar için galibiyet serisi yakalayarak yukarılara doğru çıkıp ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Manisa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title