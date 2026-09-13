Trendyol 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Manisa FK: 1

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Emre Akbaba'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Traore, bekletmeden topu içeri çevirirken Aleksandar Pesic, ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Ahmed Traore'nin ceza sahası içi sağından ortasında Cenk Tosun, penaltı noktası yakınından röveşata vuruşunda kaleci Vedat topu çeldi. Uzak direkte Emre Akbaba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel gitti.

52. dakikada Siopis, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Traore'ye çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi. Seken topa Siopis gelişine vururken meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

56. dakikada Emre Akbaba, ceza alanının dışından sert vuruşunda kaleci Vedat topu kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan Kadir Kaan'ın ceza sahasına ortasında Anziani, ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

81. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Anziani, üç rakibinden de sıyrılarak pasını Sylla'ya aktardı. Sylla'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

88. dakikada Ahmed Traore'nin ceza dışı sağ çaprazdan ortasında Tiago Çukur, kafayı vururken top direk dibinden dışarı gitti.

90+2. dakikada Siopis'in uzun pasıyla topla buluşan Ahmed Traore, ceza sahası sağ çaprazda topu soluna çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Uğur Sarı, Azad İlhan

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Ramazan Civelek, Davide Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Dorukhan Toköz (Daniele Verde dk. 77), Siopis, Ahmed Traore, Emre Akbaba, Cenk Tosun (Tiago Çukur dk. 66), Aleksandar Pesic

Yedekler: Batuhan Şen, Barış Kalaycı, Maruis Tresor Doh, Yaya Onogo, Candan Başkale, Burhan Ersoy, Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Noha Lemina dk. 87), Christopher Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Fırat İnal dk. 54), Birama Toure, Yassine Benrahou (Kadir Kaan Yurdakul dk. 65), Atakan Çankaya, Anziani, Julien Vargas, Alenis Vargas (Osman Kahraman dk. 87), Cheikne Sylla

Yedekler: Yüksel Egemen Yaylı, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Kerem Arık, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Anziani (dk. 71) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Yusuf Talum (Manisa FK), Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı