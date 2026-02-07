Haberler

Vanspor FK-Çorum FK maçının ardından

İmaj Altyapı Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Arca Çorum FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularını tebrik ederek ligde düşme korkusu taşımadıklarını ifade etti. Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçta VAR kararlarının aleyhlerine olduğuna dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının güzel bir maç çıkardığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bizim yaşam ve oyun felsefemiz var. Bugün ikisi de sahadaydı. Maçın başından sonuna kadar biz pozisyon aldık ve biz pozisyon verdik. Bütün parametrelerde baskın bir şekilde öndeyiz. Yarın maç kaybedebiliriz yine git gel yaşamayalım. Ligden düşer miyiz diye düşünmeyin, düşmeyeceğiz. Ligin sonunda ya play-off'ta oluruz ya da play-off'u son anda kaçırmış oluruz. Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkede ne yaptığını bilen nadir teknik adamlardan biriyim. Maçı ve skoru değil, futbolu biz kazanıyoruz. Bugün sahada yine bunlar vardı. Geçen hafta yaşadığımız olayları biliyorsunuz. Cedric bir maç ceza aldı. Direkt kırmızı kartın cezası iki maçtır. Neden bir maç aldı biliyor musunuz, o kartın hatalı olduğunu insanlar da gördü."

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu. 1-0'ı bulduk ve ikinci golü de attık ama normalde VAR sisteminin net faul olmayan pozisyonlarda karışmaması gerekiyor, maalesef karıştı. Maç 2-0 olacakken bir anda 2-1'e döndü. Bütün fauller aleyhimize çalındı. Hakemi konuşmak istemiyorum ama maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. 2-1'den sonra bulabileceğimiz gol pozisyonu vardı değerlendiremedik, kaybettik, üzgünüz. Maçın bizden alınıp bu tarafa verildiğini düşünüyorum. Bizi hedef gösterdiler, haftalardır işte kollanıyorlar, birileri düğmeye basmış, üzücü bir durum. Buradan daha güçlü ayağa kalkmak zorundayız. Bundan sonrası için de Vanspor'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
