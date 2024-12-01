Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı

Orduda görev yapan askerleri tek tek esir alıp görüntüleri paylaştılar
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ve Gençlerbirliği 3-3 Beraber Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ve penaltı kararı VAR ile iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada sağ taraftan Ensar Kemaloğlu'nun kullandığı kornerde mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldini, savunmanın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı öncesi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltıyı iptal etti.

41. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta savunmada Alperen Babacan'ın hatasında araya girip topu kapan Barış Ekincier, topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk'ün solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ kanattan Amilton'un yerden yaptığı ortada arka direkte Metehan Mimaroğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Nalepa'nın hızlı kullandığı serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına giren Amilton yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

71. dakikada sol taraftan Soukou'nun yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mustafa Eser'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

84. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samed Onur'un direk kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-3

90+5. dakikada sağ kanattan Benny'nin yaptığı ortada Mustafa Eser'in indirdiği topa ceza yayı sol tarafından Glumac'ın yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 3-3

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Serkan Göksu dk. 33), Benny, Hoti, Soukou (Mehmet Büyüksayar dk. 84), Barış Ekincier (Jurgen Bardhi dk. 74), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Arıcı, Muhammet Fatih Karasu, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Mete Kaan Demir dk. 83), Ensar Kemaloğlu (Nalepa dk. 46), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 83), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 76), Djitte (Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Aosman, Umut İslamoğlu

Teknik Sorumlu: Dünyacan Çiçekverdi

Goller: Barış Ekincier (dk. 41), Mustafa Eser (dk. 71), Glumac (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Metehan Mimaroğlu (dk. 56), Amilton (dk. 63), Samed Onur (dk. 84) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Nalepa (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
img

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
img

Yönetmelik çıktıktan sonra koltuklarına oturmuyorlar! Bir kez daha iş bırakacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 1 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.