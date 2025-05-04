Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Manisa FK ve Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'u ağırlayan Manisa FK karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bandırmaspor gibi güçlü bir rakibin karşısına çıktık. İlk devre oyunun hakimiydik diyebilirim. Pozisyonlarda bulduk ama becerikli olamadık. Bize göre ilk devre verilmesi gereken bir penaltı pozisyonu var ama hakem takdir hakkını bizden yana kullanmadı. İkinci devre iyi oynarken kontrataktan yediğimiz penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Bizim için ligde varlığımızı devam ettirebilmemiz için 1 puan çok çok önemli. Çünkü Ankaragücü'yle ikili averajımız iyi. Bakın sadece şunu söyleyeyim. Çok şahsiyetli, çok karakterli bir şekilde sahada mücadele ediyoruz. Herkesi de şahsiyetli ve karakterli bir şekilde sahada mücadelen etmeye davet ediyorum. Şu ana kadar yapılanları da görüyoruz. Herkes sütüne yakışanı yapıyor. Herkes karakterine, kişiliğine yakışanı yapıyor ama biz Manisa FK olarak son maçımızda şerefimizle, namusumuzla eğer bu ligde kalmamız gerekiyorsa galip gelip kalacağız. Onun dışında ben şahsiyetsiz bir anlayışla sahada olmayacağım. Herkesi de şahsiyete davet ediyorum" dedi.

Mustafa Gürsel: "Nasip değilmiş diyelim"

Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun olduğuna dikkat çeken Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bütün maçlar kendince çok önemli. Yani baktığımızda bizim açımızdan da maçın önemi çok fazla. Manisa FK açısından da maçın önemi çok fazla. Ona göre o mücadelede bir maç oldu. Maça baktığımızda ilk yarı daha çok daha dengeli bir oyun vardı. Ön tarafta biraz pozisyon üretmekte oyuncularımız birbirine biraz uzak kaldı. Çizgilerle santrfor 3'ü fazla yaklaşamadılar. Çok çizgide kaldılar. Oraya kadar iyi geldik ama ön bölgede onların uzak kalmasıyla o oyunları çıkaramadık. Devre arasında gerekli konuşmaları yaptık. İkinci yarı başladı öne de geçtik, penaltıdan bulduğumuz golle. Ondan sonra 1-1 oldu. Sonra yine pozisyonlar var. Atmamız lazımdı. Bugün kazanmayı çok istedik. Buradan kazanarak dönmek çok istiyorduk. Oyuncularım da çok istiyorlardı. Onların de emeğine sağlık. Çok istedik ama yani son dakikalarda kaçırdığımız gol var. Yani nasip değilmiş diyelim. Artık haftaya sahamızda oynadığımız maçı kazanıp ondan sonra olay nerede bitecek playoffta ona bakacağız, ona göre ondan sonraki planlarımızı yapalım. Oyuncularımın emeğine sağlık. Her şeyi, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Golü bulamadık, pozisyonu bulduk, atamadık. Nasip değilmiş. İnşallah bundan sonra haftaya ki maçı kazanıp ondan sonraki play-off sürecindeki durumumuza bakacağız" diye konuştu. - MANİSA