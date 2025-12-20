Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan maçta Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller, Haqi ve Fernandes tarafından Ankara ekibi için, Benrahou ve Adekanye tarafından Manisa FK için atıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Lindseth, Adekanye (Dk. 57 Umut Erdem), Benrahou (Dk. 90+2 Cissokho), Burak Süleyman (Dk. 76 Muhammed Enes Kiprit), Diony

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, İshak Karaoğul (Dk. 74 Süleyman Luş), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Fernandes, Haqi (Dk. 81 Ali Akman), Diouf

Goller: Dk. 4 Haqi, Dk. 10 Fernandes (Penaltıdan) ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 Benrahou, Dk. 22 Adekanye (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Herelle, Dk. 75 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 89 Ali Dere, Dk. 90+4 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
