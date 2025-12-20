Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan maçta Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller, Haqi ve Fernandes tarafından Ankara ekibi için, Benrahou ve Adekanye tarafından Manisa FK için atıldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Lindseth, Adekanye (Dk. 57 Umut Erdem), Benrahou (Dk. 90+2 Cissokho), Burak Süleyman (Dk. 76 Muhammed Enes Kiprit), Diony
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, İshak Karaoğul (Dk. 74 Süleyman Luş), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Fernandes, Haqi (Dk. 81 Ali Akman), Diouf
Goller: Dk. 4 Haqi, Dk. 10 Fernandes (Penaltıdan) ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 Benrahou, Dk. 22 Adekanye (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 20 Herelle, Dk. 75 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 89 Ali Dere, Dk. 90+4 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
