Trendyol 1. Lig'de İmaj Altyapı Vanspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Atko Grup Pendikspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçta Cedric ve Yiğit Fidan golleri kaydederken, Jefferson'un 81. dakikada kullandığı penaltı atışından sonuç alamadığı dikkat çekti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Erdi Dikmen, Africo, Jefferson (Dk. 83 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 87 Vlachomitros), Sabahattin Destici, Traore (Dk. 46 Batuhan Kör (Dk. 70 Jevsenak)), Bekir Can Kara, Regis, Cedric

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe ( Dk. 62 Hüseyin Maldar), Yiğit Fidan, Hakan Yeşil (Dk. 82 Görkem Bitin), Bekir Karadeniz (Dk. 62 Hamza Akman), Denic, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram)

Goller: Dk. 37 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 85 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 88 Denic (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 28 Traore, Dk. 44 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

İmaj Altyapı Vanspor oyuncusu Jefferson, maçın 81. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
Haberler.com
