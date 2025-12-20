Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Ethemi ve Fofana'dan geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Özbelsan Sivasspor : Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik

Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
