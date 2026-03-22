Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.
Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.
Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.
Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sonuçlar
Serikspor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Bandırmaspor: 0-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3
Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2
İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2
Puan durumu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|32
|20
|9
|3
|74
|23
|51
|69
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|20
|7
|5
|68
|32
|36
|67
|3.ESENLER EROKSPOR
|32
|18
|9
|5
|73
|30
|43
|63
|4.ARCA ÇORUM FK
|32
|19
|5
|8
|53
|34
|19
|62
|5.SİPAY BODRUM FK
|32
|17
|6
|9
|67
|35
|32
|57
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|32
|14
|12
|6
|49
|27
|22
|54
|7.BANDIRMASPOR
|32
|13
|9
|10
|42
|33
|9
|48
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|32
|12
|11
|9
|63
|40
|23
|47
|9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|32
|12
|11
|9
|40
|31
|9
|47
|10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|32
|12
|9
|11
|40
|44
|-4
|45
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|32
|11
|10
|11
|42
|35
|7
|43
|12.MANİSA FK
|32
|12
|7
|13
|46
|52
|-6
|43
|13.BOLUSPOR
|32
|12
|6
|14
|50
|44
|6
|42
|14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|32
|11
|6
|15
|38
|41
|-3
|39
|15.SMS GRUP SARIYERSPOR
|32
|11
|6
|15
|34
|41
|-7
|39
|16.İSTANBULSPOR
|32
|9
|12
|11
|38
|48
|-10
|39
|17.SERİKSPOR
|32
|10
|5
|17
|38
|60
|-22
|35
|18.SAKARYASPOR
|32
|8
|8
|16
|41
|56
|-15
|32
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|32
|0
|7
|25
|22
|88
|-66
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|32
|0
|3
|29
|17
|141
|-124
|-51
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta programı
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Sakarya Atatürk)
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)