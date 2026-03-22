Trendyol 1. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.

Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.

Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sonuçlar

Serikspor-Sakaryaspor: 2-0

Boluspor-Bandırmaspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0

Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2

İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2

Puan durumu

TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.ERZURUMSPOR FK
32
20
9
3
74
23
51
69
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
32
20
7
5
68
32
36
67
3.ESENLER EROKSPOR
32
18
9
5
73
30
43
63
4.ARCA ÇORUM FK
32
19
5
8
53
34
19
62
5.SİPAY BODRUM FK
32
17
6
9
67
35
32
57
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
32
14
12
6
49
27
22
54
7.BANDIRMASPOR
32
13
9
10
42
33
9
48
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
12
11
9
63
40
23
47
9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
32
12
11
9
40
31
9
47
10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
32
12
9
11
40
44
-4
45
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
32
11
10
11
42
35
7
43
12.MANİSA FK
32
12
7
13
46
52
-6
43
13.BOLUSPOR
32
12
6
14
50
44
6
42
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
32
11
6
15
38
41
-3
39
15.SMS GRUP SARIYERSPOR
32
11
6
15
34
41
-7
39
16.İSTANBULSPOR
32
9
12
11
38
48
-10
39
17.SERİKSPOR
32
10
5
17
38
60
-22
35
18.SAKARYASPOR
32
8
8
16
41
56
-15
32
19.ATAKAŞ HATAYSPOR
32
0
7
25
22
88
-66
7
20.ADANA DEMİRSPOR
32
0
3
29
17
141
-124
-51

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta programı
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Sakarya Atatürk)
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)
Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Eşini öldürüp evi ateşe verdi

Korkunç cinayet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Belediye binasında skandal görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Belediye binasında skandal görüntü
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

3 şutta 2 gol! Belki de bu zaferle Süper Lig'i garantilediler
Eşini öldürüp evi ateşe verdi

Korkunç cinayet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor

Anlaşma sağlandı: 2 yıllık imza