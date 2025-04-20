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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Teksüt Bandırmaspor Beraberlik Aldı

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Popa ve Paixao (penaltı) kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 88 Samed Onur), Amilton, Joca (Dk. 46 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Fıratcan Üzüm), Popa (Dk. 71 Gaucho)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Mulumba, N'Dongala (Dk. 82 Kerim Avcı), Murat Cem Akpınar (Dk. 65 Diony), Hikmet Çiftçi, Messaoudi (Dk. 65 Paulinho), Paixao

Goller: Dk. 4 Popa ( Gençlerbirliği ), Dk. 32 Paixao (penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran ( Gençlerbirliği ), Dk. 87 Paixao, Dk. 89 Mulumba, Dk. 90 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

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Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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