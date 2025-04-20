Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Teksüt Bandırmaspor Beraberlik Aldı
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Popa ve Paixao (penaltı) kaydetti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 88 Samed Onur), Amilton, Joca (Dk. 46 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Fıratcan Üzüm), Popa (Dk. 71 Gaucho)
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Mulumba, N'Dongala (Dk. 82 Kerim Avcı), Murat Cem Akpınar (Dk. 65 Diony), Hikmet Çiftçi, Messaoudi (Dk. 65 Paulinho), Paixao
Goller: Dk. 4 Popa ( Gençlerbirliği ), Dk. 32 Paixao (penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran ( Gençlerbirliği ), Dk. 87 Paixao, Dk. 89 Mulumba, Dk. 90 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.