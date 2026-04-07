Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Çorum FK'de Thiam, 84. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan, Aleksic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Pedrinho (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 74 Thiam), Üzeyir Ergün (Dk. 74 Kerem Kalafat), Erkan Kaş, Burak Çoban

Sipay Bodrum FK: Sousa, Brazao (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), İmeri, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Hotic (Dk. 18 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Ali Habeşoğlu (Dk. 79 Osman Haqi), Seferi

Goller: Dk. 10 Burak Çoban (Arca Çorum FK), Dk. 26 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 87 Attamah, Dk. 90+5 Yusuf Erdoğan (Çorum FK), Dk. 90+3 İmeri (Bodrum FK)

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
