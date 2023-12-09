Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ve Tuzlaspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan Üzeyir'in ortasında ceza sahası içinde Celutska'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
64. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0
77. dakikada çalımlarla sahasına giren Kenan Özer'in şutunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.
90+5. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Ahmethan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Süleyman (Omar İmeri dk. 46), Samet, Kenan (Haqi dk. 87) Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Muhammed dk. 73), Celal (Pedro dk. 58), Burak
Yedekler: Bahri, Erkan, Ali Eren, Aldair, Adem, Halil İbrahim
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Tuzlaspor: Ferhat, Awuku (Mayingila dk. 78), Bakhtiyar, Segun, Muhammed (Hikmet dk. 80), Mahamadou, Mel William (Abdoulaye dk. 80), Gökhan Akkan, Mehmet, Sekou (Ahmethan dk. 89), Sadık
Yedekler: Hurşit, Selim, Aminu, Samet, Halef, Çağrı
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Kenan (dk. 64) (Bodrum FK), Ahmethan (90+5) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Omar İmeri (Bodrum FK) Awuku, Mayingila, Gökhan Akkan (Tuzlaspor) - MUĞLA