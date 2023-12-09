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Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ve Tuzlaspor Berabere Kaldı

9 Aralık 2023 15:49 Son Güncelleme: 15:51 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.