Trendyol 1. Lig'de Adanaspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol fırsatı yaşanmasına rağmen, kaleciler başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Ivan sol kanattan ceza sahası içerisine ortasını kesti topa yükselen Çikalleshi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
5. dakikada Gökcan sol kanattan orta kesti, savunmada Donkor'a çarpan top kaleyi yöneldi Kaleci Nurullah son anda topu çıkardı.
26. dakikada serbest vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Mirza Cihan ceza sahasına ortaladı. Donkor'un kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
36. dakikada Malle ceza sahası dışından sağ tarafından kaleyi şutunu çekti. Donkor'a çarpan top yön değiştirerek kaleye gitti. Kontrpiyede kalan kaleci Nurullah topu son anda kurtardı.
54. dakikada serbest vuruşun için topun başına geçen Endri Çekiçi ceza sahasına ortaladı. Ciss'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
65. dakikada Malle ceza sahası dışı sağ çaprazdan çerçeveyi görünce sert şekilde şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden auta çıktı.
75. dakikada ceza sahası içinde Fofana ile girdiği ikili mücadele sonrası Muammer yerde kaldı. Hakem Süleyman Bahadır VAR'dan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valentin Eysseric kalenin sağına şutunu çekti. Kaleci Nurullah yerden gelen topu tek hamlede topu kurtardı.
90+1.dakikada Valentin Eysseric ceza sahası dışında sert şekilde şutunu çekerken, kaleci Nurullah topu kornere çeldi.
Hakemler: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım
Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Isaac Opoku Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Orkan Çınar dk.67), Bonke Innocent (Endri Çekici dk.46), Loret Sadiku, Mirza Cihan (Adem Eren Kabak dk.46), Andrei Virgil Ivan, Amadou Ciss (Adama Fofana dk.67), Sokol Çikalleshi
Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Emeksiz, Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Fatih Kurucuk, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Cebrail Karayel, Alim Öztürk, Antoine Conte, Alperen Selvi, Muammer Sarıkaya, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk.86), Gökcan Kaya, Daniel Avramovski (Thuram Rogerio dk.64), Adrien Daniel Karoly Regattin (Valentin Eysseric dk.73), Aly Malle (Gianni Bruno dk.86)
Yedekler Furkan Köse, Ahmet Engin, Caner Cavlun, Valon Ethemi, Ali Yaşar, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kartlar: Bonke Innocent, Çikalleshi, Fofana (Adanaspor), Adrien Daniel Karoly Regattin, Alim Öztürk, Met Çölgeçen (Iğdır FK)
Goller Açıklaması - ADANA