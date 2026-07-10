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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı. 20 takımlı ligde sezon 7-10 Ağustos'ta başlayacak, 8 Mayıs 2027'de sona erecek. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezon için dayanışma çağrısı yaptı.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekimi yapıldı.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, 1. Lig kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı.

20 takımın mücadele edeceği 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılacak müsabakalarla devre arası verilecek. İkinci yarı ise 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak. 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta maçları hafta içi gerçekleştirilecek.

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a hoş geldin diyorum. İki ligden 4 takım çıktı. Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da arttıracak. 1. Lig'de 14 şehrimizden 20 takım mücadele edecek. 1. Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen, şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. 1. Lig, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı, futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Sanıyorum bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Sizlerden ricam stadınızı isterlerse kolaylık gösterin. Dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Hayırlı, uğurlu bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunda ilk hafta maç programı şöyle:

Iğdır FK - Fatih Karagümrük

Pendikspor - Batman Petrolspor

Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor - İstanbulspor

Sarıyer - Muğlaspor

Ümraniyespor - Mardin 1969

Boluspor - Manisa FK

Vanspor FK - Kayserispor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Bodrum FK - Bursaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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