Trendyol 1. Lig'de 16. hafta yarın oynanacak iki maçla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta, yarın saat 20.00'de oynanacak SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor ve Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçlarıyla başlayacak. Haftanın diğer karşılaşmaları 28-29 Kasım'da oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış karşılaşmalarında SMS Grup Sarıyer, İstanbulspor'u konuk ederken Eminevim Ümraniyespor ise Manisa FK'yi ağırlayacak. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)
29 Kasım Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)
16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)