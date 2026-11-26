Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Oğuzhan Gökçen

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor: Burak Kamalak

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK: İbrahim Güner

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor: Hakan Ülker

19.00 Muğlaspor-Mardin 1969: Melih Aldemir

29 Kasım Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım

16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Berkay Erdemir

16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor: Zorbay Küçük

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor: Yusuf Adnan Kendirciler

Kaynak: AA