Trendyol 1. Lig'de 15. Hafta Maç Programı Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta, yarın Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor karşılaşmasıyla başlıyor. Ligdeki diğer maçlar ise hafta boyunca devam edecek.
Haftanın açılış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 15. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)