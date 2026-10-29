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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri TFF tarafından açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Yarın oynanacak Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran

16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın

1 Kasım Pazar:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman

16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner

19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan

Kaynak: AA
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