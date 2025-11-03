Haberler

Trendyol 1. Lig'de 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK ve Bandırmaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçla sona erdi. Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yenerek liderliği ele geçirdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Boluspor'a deplasmanda mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.

Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0

Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Serikspor-Adana Demirspor: 4-0

Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0

İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1

Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR1273231131824
2.SİPAY BODRUM FK1273227121524
3.ATKO GRUP PENDİKSPOR126512391423
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER1272328151323
5.ERZURUMSPOR FK1257022101222
6.ARCA ÇORUM FK126422012822
7.İMAJ ALTYAPI VANSPOR125521712520
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK125431816219
9.BOLUSPOR124531914517
10.BANDIRMA SPOR124531613317
11.SAKARYASPOR125252123-217
12.SERİKSPOR124441318-516
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR123541411314
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ123541313014
15.İSTANBULSPOR122821212014
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR12327818-1011
17.MANİSA FK122461423-910
18.SMS GRUP SARIYER122281018-88
19.ATAKAŞ HATAYSPOR120481133-224
20.ADANA DEMİRSPOR120111648-42-17

13. hafta

Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Kasım Cuma:

14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
