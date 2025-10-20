Haberler

Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Serikspor'u 2-1 beslenirken, İstanbulspor evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sipay Bodrum FK averajla liderliğini korudu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u Diagne'nin golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup etti. İstanbulspor ise sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Esenler Erokspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK, averajla liderliğini sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 4-1 yenen Arca Çorum FK ise lider Sipay Bodrum FK ile puanını eşitledi.

Ligde 10. hafta sonunda Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor düşme hattında yer alan ekipler oldu.

Sonuçlar

Ligde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-3

Manisa FK-Erzurumspor FK: 1-1

İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1

Adana Demirspor-Sakaryaspor: 0-6

Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: 1-4

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-1

Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: 1-1

Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

İstanbulspor-Bandırmaspor: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SİPAY BODRUM FK106312591621
2.ARCA ÇORUM FK106311991021
3.ESENLER EROKSPOR1062228121620
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER1061325151019
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR105411991019
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK105321713418
7.ERZURUMSPOR FK103701710716
8.BANDIRMASPOR104331512315
9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR10352108214
10.SAKARYASPOR104241820-214
11.ÖZBELSAN SİVASSPOR10343139413
12.BOLUSPOR103431614213
13.SERİKSPOR10343914-513
14.İSTANBULSPOR102621212012
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ102531012-211
16.MANİSA FK102351420-69
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR10226716-98
18.SMS GRUP SARIYER102171015-57
19.ATAKAŞ HATAYSPOR100371029-193
20.ADANA DEMİRSPOR10019440-36-17
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

11. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Ekim Cuma:

17.00 Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
