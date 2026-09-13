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Trendyol 1. Lig: Bursaspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

Trendyol 1. Lig: Bursaspor: 2 - Esenler Erokspor: 2
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Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bursaspor: Kerem Matışlı, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 83), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök (Taha Bayramov dk. 63), John Elitim, Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 75), Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 75), Halil Akbunar (Aliou Badara Boutrah dk. 63), Lincoln, Kelechi Iheanacho

Teknik Direktör: Mustafa Er

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Kanga, Onur Ulaş, Bahadır Öztürk, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Yusuf Erdoğan (Yusuf Arda Özyurt dk. 54), Furkan Orak (Nicolas Janvier dk. 46), Zeqiri (Burak Çoban dk. 46), Samudio (Erkan Kaş dk. 77)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 16), Lincoln (dk. 20) (Bursaspor), Mikail Okyar (dk. 18), Yusuf Erdoğan (dk. 50) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Kelechi Iheanacho (Bursaspor), Kanga (Esenler Erokspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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