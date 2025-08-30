Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor 1-1 Beraber Kaldı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin'de gerçekleşen maçta gol atılan isimler Cengiz Demir (k.k.) ve Rui Pedro oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Oğuzhan Matur dk. 70), Cengiz Demir, Baran Sarka (Selimcan Temel dk. 70), Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Rui Pedro (Massanga Matondo dk. 80), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 90+3), Strandberg

Teknik Direktör: Hugo Almeida

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Inainfe, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Fahri Kerem Ay dk. 80), Abdullah Dijlan Aydın (İsa Dayaklı dk.68), İzzet Ali Erdal (Fatih Tultak dk. 46), Yusuf Ali Özer (Cham dk. 68), Krstovski (Mamadou dk.68)

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Cengiz Demir (dk. 6 k.k.) (İstanbulspor), Rui Pedro (dk. 35) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Loshaj, Fatih Tultak, Inainfe, Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Abdülkadir Parmak (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
