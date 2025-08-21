Trendyol 1. Lig 3. Hafta Maçlarını Yönetilecek Hakemler Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 3. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Maçların hakem atamaları detayları ile birlikte verildi.
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi