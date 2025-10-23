Trendyol 1. Lig 11. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu. Hakem listesi ve maç programı belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi
25 Ekim Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu