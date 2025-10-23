Haberler

Trendyol 1. Lig 11. Hafta Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu. Hakem listesi ve maç programı belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi

25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
