İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular

Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği kiralık golcüsü Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Salah'a ayırdığı bütçeyi Osimhen'de kullanmayı hedefleyen Suudi ekibi, transferi 15 Haziran 2025'te başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bitirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı forvet de Al Hilal'e gitmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için transfer iddiaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan iddiası geldi.

AL HILAL İSTİYOR

Givemesport'un haberine göre; Suudi takımı Al Hilal, Mohamed Salah'ın Liverpool ile yeni sözleşme imzalamasının ardından rotasını Victor Osimhen'e çevirdi. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi kulübünün, Salah için ayırdığı bütçeyi Osimhen transferinde kullanacağı kaydedildi.

15 HAZİRAN'A KADAR BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Al Hilal'in, bu oyuncunun yerini Osimhen'i düşündüğü ve transferi 15 Haziran 2025'te başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bitirmek istediği ileri sürüldü.

OSIMHEN DE SICAK BAKIYOR

Haberde, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldızın, sezon sonunda İtalyan takımına dönmeyeceği ve kendisiyle ilgilenen Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 21 golü bulunan Nijeryalı golcü, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıE Ozturk:

yalan haber gene

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.