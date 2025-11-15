Haberler

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'den sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinden maaş indirimi talebiyle karşılaştı. Betis, Amrabat'ın bonservisini almayı planlarken, futbolcunun yıllık 4.5 milyon euroluk maaşında ciddi bir indirime gitmesini istiyor. Fenerbahçe ise, Betis'ten gelecek teklifi değerlendirmeye açık olduğunu belirtti. Amrabat'ın transferi, üç tarafın da ortak noktada buluşması halinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

  • Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın yıllık maaşı 4.5 milyon eurodur.
  • Real Betis, Amrabat'ın kalıcı transferi için maaşında indirim yapmasını şart koşmaktadır.
  • Fenerbahçe, Real Betis'ten gelecek bonservis teklifini değerlendirmeye açıktır.

Fenerbahçe'den sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde kısa sürede beğeni kazandı. Yeşil-beyazlı formayla 9 maça çıkan Faslı orta saha, teknik ekibin güvenini kazanırken Betis cephesi şimdiden bonservis planlamasına başladı.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: MAAŞI

İspanyol basını, Betis'in Amrabat'ın kalıcı transferini istediğini ancak bunun için kritik bir şart sunduğunu yazdı. Amrabat'ın maaşında ciddi bir indirime gitmesi…

Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme gereği yıllık 4.5 milyon euro kazanan Amrabat'ın, Betis seviyesinde bu ücretin karşılanmasının zor olduğu belirtiliyor. Eğer tecrübeli futbolcu Real Betis'te kalmak isterse, maaşında fedakarlık yapması gerekecek.

FENERBAHÇE PAZARLIĞA HAZIR

Real Betis'in, bonservis için Fenerbahçe ile pazarlığa oturacağı aktarıldı. Sarı-lacivertliler ise oyuncunun geleceği konusunda tavrını net koydu:

Fenerbahçe, Betis'ten gelecek teklifi değerlendirmeye açık. Amrabat'ın transferinin, üç tarafın da ortak noktada buluşması halinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Betis'in yüksek maaş yükünden kurtulmak için oyuncunun indirime gitmesini şart koşması ise sürecin en kritik maddesi olarak dikkat çekiyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
