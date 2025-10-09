Haberler

Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi
Haber Videosu

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Napoli'ye transfer süreciyle ilgili açılan soruşturma kapsamında İtalya'nın mali polis teşkilatı olan Guardia di Finanza'ya ifade verdi. Osimhen, transfer sürecinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve eski menajeri tarafından yoğun baskıya maruz kaldığını, babasının ölümünün ardından yas bile tutamadan Napoli'ye gitmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, İtalya'nın mali polis teşkilatı Guardia di Finanza tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polise ifade verdi.

TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A kulübü Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte gerçekleştirilen Osimhen ve Kostas Manolas transferlerinde mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. Victor Osimhen de polise bir ifade vererek transfer sürecinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve eski menajeri tarafından baskıya maruz kaldığına dair çarpıcı sözler sarf etti. Lille'den Napoli'ye transfer döneminde yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatan Osimhen, o dönemde babasının hasta olması nedeniyle futbolu ikinci plana attığını belirterek, eski menajeri Jean Gerard'ın tek amacının transferini Napoli'ye gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

'BABAM ÖLDÜĞÜNDE LILLE'E VE MENAJERİME ÇOK ÖFKELİYDİM'

Gerard'ın kendisini Nice'e çağırdığını anlatan Osimhen, 'Bana Napoli'ye gideceğimi, iki kulübün anlaşmaya vardığını söylediler. Ancak benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok öfkeliydim. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım.' ifadelerini kullandı.

Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

'MENAJERLE İLİŞKİME SON VERDİM'

Lille Başkanı'na olan saygısından dolayı Napoli'ye gittiğini ancak hiçbir sözleşmeye imza atmak istemediğini belirten Osimhen, menajerinin kendisine gösterdiği belgenin ise 'sözde bir anlaşma' olduğunu vurgulayarak, 'Çok sinirlendim, Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den izin alıp Paris'e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim' dedi.

'YENİ MENAJERİMLE ANLAŞTIM'

Transfer sürecinin son kısımlarını da anlatan Osimhen, 'Napoli'nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D'Avila'nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille'de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

Her maçta boğaz sıkıp itip kakıyor size bir tane şerefli adam gelmez mi ..Icardi kardeş dediği adamın eşiyle evlendi..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.