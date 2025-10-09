Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, İtalya'nın mali polis teşkilatı Guardia di Finanza tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polise ifade verdi.

TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A kulübü Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte gerçekleştirilen Osimhen ve Kostas Manolas transferlerinde mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. Victor Osimhen de polise bir ifade vererek transfer sürecinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve eski menajeri tarafından baskıya maruz kaldığına dair çarpıcı sözler sarf etti. Lille'den Napoli'ye transfer döneminde yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatan Osimhen, o dönemde babasının hasta olması nedeniyle futbolu ikinci plana attığını belirterek, eski menajeri Jean Gerard'ın tek amacının transferini Napoli'ye gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

'BABAM ÖLDÜĞÜNDE LILLE'E VE MENAJERİME ÇOK ÖFKELİYDİM'

Gerard'ın kendisini Nice'e çağırdığını anlatan Osimhen, 'Bana Napoli'ye gideceğimi, iki kulübün anlaşmaya vardığını söylediler. Ancak benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok öfkeliydim. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım.' ifadelerini kullandı.

'MENAJERLE İLİŞKİME SON VERDİM'

Lille Başkanı'na olan saygısından dolayı Napoli'ye gittiğini ancak hiçbir sözleşmeye imza atmak istemediğini belirten Osimhen, menajerinin kendisine gösterdiği belgenin ise 'sözde bir anlaşma' olduğunu vurgulayarak, 'Çok sinirlendim, Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den izin alıp Paris'e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim' dedi.

'YENİ MENAJERİMLE ANLAŞTIM'

Transfer sürecinin son kısımlarını da anlatan Osimhen, 'Napoli'nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D'Avila'nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille'de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.' sözlerini sarf etti.