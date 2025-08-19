Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca

Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Haber Videosu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta son dakikada penaltı kaçıran ve taraftarların tepkisini çeken Talisca'nın Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada kaçırdığı penaltıyla tepki çeken Talisca, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

PENALTI KAÇIRDI, TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan karşılaşmada oyuna sonradan giren Anderson Talisca, son dakikalarda kazanılan penaltı için topun başına geçti. Ancak Anderson Talisca'nın penaltıyı kaçırması, dönen topta da meşin yuvarlağa dokunamaması sonucu Fenerbahçe, İzmir deplasmanından 1 puanla döndü. Maçın hemen ardından taraftarlar Talisca'ya büyük tepki gösterirken, transferde de bir son dakika gelişmesi yaşandı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Brezilya basınını duyurduğu transfer haberine göre, ülkenin köklü takımlarından Gremio, Anderson Talisca için harekete geçti. Fenerbahçe ile temasa geçen Gremio, Anderson Talisca'nın şartlarını sordu. Brezilya basınının aktardığına göre, sarı-lacivertlilerin Talisca için 25-30 milyon arasında bir beklenti içerisinde olduğu belirtildi. İlk etapta Anderson Talisca için istenen bonservis bedelini çok bulan Gremio, Fenerbahçe'ye beklenenin altında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

TBMM önünde yakılan beyaz Toros, savcılığı harekete geçirdi
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

adam geldi kaymagını yedi cukka ları doldurdu sonra hadi güle güle enayıler sağ olsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

ya verin gitsin bitik bir adamı cenk tosunuda yanında gönderin hatta isterlerse mert hakanıda valize koyup götürebilirler. yıllar önce beşiktaşta şampiyonluk yaşamış adamları 10 yıl sonra dede olmuş adamlarla şampiyonluk beklemek kadar vizyonsuzluk olamaz. yeter artık ya taliscaymış adamın yürümeye dermenı yok. askerliğini yeniçeri olarak yapmış topçuları sokmayın şu kulübe. hiç bir bktan anlamıyorsanız gidin alt yapıdan çıkarın nice çocuklar var alt yapıda...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Emmiler:

haydi inşallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
Oval Ofis'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

Oval Ofis'te tarihi gün! Fotoğrafa bakan herkes aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.