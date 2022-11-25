Cristiano Ronaldo için resmi transfer açıklaması! Devlet büyükleri devreye girdi

Suudi ekibi Al Nassr'dan 2 sezon için 240 milyon euroluk teklif alan Cristiano Ronaldo'nun ikna edilmesi için Suudi Arabistan Spor Bakanı devreye girdi. Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, "Bu transferde her şey mümkün. Ülkemize ilham verecek bir isim" diyerek ateşi yaktı.

Kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan çılgın teklif geldi. Ronaldo'ya 2 sezon için 240 milyon euro önerildi. Portekizli yıldız ilk etapta bu teklifi geri çevirmişti.

RONALDO'YU İSTİYORLAR

Suudi Arabistan'da hükümet, Ronaldo'nun ülkeye gelmesini çok istiyor. Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, Ronaldo'yu istediklerini dile getirdi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Spor Bakanı Faysal yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun gelmesini çok istiyorum. Bu lige ve spora fayda sağlayacak bir isim ve gençlere ilham verecek. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.