23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nice forması giyen Evann Guessand ile ilgilenen Fenerbahçe'ye oyuncu cephesinden kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'YE YANIT VERMEDİ

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.

Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla toplamda 42 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asist yaptı.