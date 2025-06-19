23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in formasını giyen Evann Guessand için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet için 30 milyon euroluk resmi bir teklif sunduğu ancak Guessand cephesinin bu ilk teklife henüz yanıt vermediği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nice forması giyen Evann Guessand ile ilgilenen Fenerbahçe'ye oyuncu cephesinden kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'YE YANIT VERMEDİ

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.

Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

Transfer teklifi yapılan futbolcu Fenerbahçe'ye yanıt vermedi

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla toplamda 42 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Celik:

fenerbahcenin kucuklugunun gostergesi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Bu haberi yapan da Dursun Özbek o zaman. Osihmen GS ye cevap vermedi daha bu GS nin ne kadar küçük olduğunu göstermezmi o zaman?Çelik Mehmet . Birde futbolcu sizde oynadığı halde cevap anlamadınız. Küçükçekmece sizi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Ertaş:

Bu haberi yapan karaktersiz sırf tıklanmak için bu kadar saçma balık atılır mı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar

Otel odasında korku dolu anlar! Genç kızlar telefona sarıldı
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.