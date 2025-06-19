23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in formasını giyen Evann Guessand için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet için 30 milyon euroluk resmi bir teklif sunduğu ancak Guessand cephesinin bu ilk teklife henüz yanıt vermediği öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nice forması giyen Evann Guessand ile ilgilenen Fenerbahçe'ye oyuncu cephesinden kötü haber geldi.
FENERBAHÇE'YE YANIT VERMEDİ
L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.
Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.
23 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla toplamda 42 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asist yaptı.