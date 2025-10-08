Haberler

Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Güncelleme:
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer planlaması yapıyor. Özellikle 8 numara pozisyonu ve forvet hattı için takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Feyenoord'dan Quinten Timber ve Brentford'dan Vitaly Janelt'i gündemine aldı. Ayrıca forvet hattı için Juventus'tan Dusan Vlahovic ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth hedefler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için düğmeye bastı. Özellikle "8 numara" takviyesi konusunda fikir birliğine varan sarı-lacivertli ekip, orta sahadaki eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

"BU TAKIMI HERKES ŞAMPİYON YAPAR"

Eski başkan Ali Koç da sezon başında yaptığı açıklamada, "Bu takımı herkes şampiyon yapar ama 8 numara transferini ocakta gerçekleştireceğiz" demişti. Duran'ın uzun süren sakatlığı ve En-Nesyri'nin istikrarsız performansı ise forvet transferini de zorunlu hale getirdi.

DEVRE ARASI ACİL TAKVİYE PLANI

Yönetim, iki bölge için de adaylarını belirledi. İlk sırada, Feyenoord forması giyen Quinten Timber yer alıyor. 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Listede yer alan bir diğer isim ise Brentford'dan Vitaly Janelt. 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun da sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de eskisi kadar süre bulamayan Janelt, Tedesco'nun beğendiği oyuncular arasında.

FORVETTE YILDIZ HEDEFİ

Sakatlığı bir türlü geçmeyen Jhon Duran ve istikrarsız performans sergileyen En-Nesyri nedeniyle, Fenerbahçe devre arasında golcü transferi için de harekete geçiyor. Yönetimin hedefinde iki önemli isim var: Dusan Vlahovic ve Alexander Sörloth. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vlahovic için yeniden girişimde bulunulacak. Sırp golcünün önceliği İngiltere olsa da, Sadettin Saran'ın bizzat oyuncuyla görüşüp ikna etmeye çalışacağı iddia ediliyor.

Diğer aday ise Atletico Madrid'de düzenli olarak süre bulamayan Alexander Sörloth. 29 yaşındaki Norveçli forvetin durumu, teknik ekibin talebiyle yakından takip ediliyor.

YÖNETİM HAZIRLIKTA, RAPOR BEKLENİYOR

Fenerbahçe, devre arası öncesinde hem orta saha hem de forvet takviyelerini tamamlamayı planlıyor. Tedesco'nun hazırlayacağı performans raporu, transfer önceliklerinde belirleyici olacak. Yönetim, Avrupa piyasasında alternatif isimleri de izlemeye devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBülent Aksoy:

O zamana kadar atı alan Üsküdarı geçer

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArenatürk Web Yazılım & Tasarım:

yani o sene bu senede değil şaka lan bu takımın yöneticileri nasıl zengin olup şirketleri yönetiyorlar merak ediyorum vizyon sıfır yazık fener taraftar larına

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgn:

ya kendinizi fazla kaptırmayın, ülkede çok daha önemli konular var, beyninizi yıkatmayın, makarnadan uzak durun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları9kn8ktkpyy:

Bence takımın problemi transfer değil, takımda FB lilik ruhu yok. Bazı maçlarda kaleye şut atamamışız. Alınan futbolcuların hangisi kötü. Dün övdüğünüzü bugün yeriyorsunuz. O ruhu kim verecek, önce başkan sonra teknik ekip.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

