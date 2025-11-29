Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer çalışmaları tam gaz devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği iki futbolcu belli oldu.

ALANYASPOR'DAN İKİ TRANSFER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Corendon Alanyaspor'da mücadele eden Maestro ve Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak istiyor

22'LİK MAESTRO İLK HEDEF

Haberde, 22 yaşındaki Maestro'nun oyun görüşü ve sahadaki dinamizmi, Sergen Yalçın'ın orta sahadaki planlarının merkezinde yer aldığı belirtildi. Deneyimli hocanın, genç oyuncuyu çok istediği aktarıldı. Angolalı orta saha oyuncusunun Alanyaspor ile kontratı 2029 yazına kadar devam ediyor.

BİR DİĞER HEDEF ÜMİT AKDAĞ

Öte yandan savunmanın bel kemiği Ümit Akdağ da deneyimli hocanın radarında. 1.92 boyundaki stoper, hava toplarında etkili ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Alanyaspor ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor. Ümit Akdağ'ın savunmadaki liderliği, Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu güç ve güveni sağlama potansiyeli taşıyor. Yönetimin, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.