Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
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Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile oynayacağı maçta kadroya alınmadı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem-Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamada "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son taktik idmanına çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç gün daha idmana çıkamayacağı öne sürüldü.

"TRANSFER DÖNEMİ BİTİNCE KONUŞMA FIRSATIM OLACAK"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak. Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum. Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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