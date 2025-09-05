Haberler

Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, eski takımı Lyon'a geri döndü. Cezayirli futbolcu, Lyon ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

Ülkemizde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu.

LYON'A GERİ DÖNDÜ

Son olarak Çaykur Rizespor formasını giyen 33 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, eski takımı Lyon'a transfer oldu. Boşta olan Ghezzal'ın Fransa'ya gittiği ve Lyon ile 1+1 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Yıldız ismin transferi kısa süre içerisinde duyurulacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor formasını 25 maçta giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ RAKAMLARI

Lig ve Türkiye şampiyonluğu kazandığı Beşiktaş'ta ise 123 maça çıkan Ghezzal, bu maçlarda 17 gol ve 33 asistlik skor katkısı üretti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Barış Alper krizini kökten çözüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.