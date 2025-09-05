Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Ülkemizde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu.

LYON'A GERİ DÖNDÜ

Son olarak Çaykur Rizespor formasını giyen 33 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, eski takımı Lyon'a transfer oldu. Boşta olan Ghezzal'ın Fransa'ya gittiği ve Lyon ile 1+1 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Yıldız ismin transferi kısa süre içerisinde duyurulacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor formasını 25 maçta giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ RAKAMLARI

Lig ve Türkiye şampiyonluğu kazandığı Beşiktaş'ta ise 123 maça çıkan Ghezzal, bu maçlarda 17 gol ve 33 asistlik skor katkısı üretti.