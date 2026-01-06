Haberler

Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Güncelleme:
Kayserispor, Manchester United forması giyen Sam Mather'i kadrosuna kattı. Oyuncu, çarşamba günü saat 19.30'da Antalya'da Kayserispor'un kampında olacak.

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusu Sam Mather'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kayserispor, genç oyuncu ile yapılan görüşmelerde oyuncunun ardından kulübü Manchester United'la da anlaşmaya vararak Sam Mather'i kadrosuna kattı. Oyuncu, çarşamba günü saat 19.30'da Antalya'da Kayserispor'un kampında olacak.

GEÇEN SEZONDA DA İSTEMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz da 21 yaşındaki oyuncuyu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Anadolu ekibi, bu kez transferde olumlu sonuç aldı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan Mather 2 asist yaptı.

