TransAnatolia Rally Raid Yarışı Kapadokya'ya Ulaştı

Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia'nın 5. gününde sporcular Kapadokya'ya ulaştı. Sekiz ülkeden 98 sporcunun katıldığı yarış, bölgenin eşsiz manzaraları eşliğinde büyük heyecana sahne oldu.

Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'de 30 Ağustos'ta Bursa'dan start alan yarışta sporcular, Tuz Gölü'nün gevşek ve kuma benzer zemininde navigasyon becerilerini zorladı ve günü Kapadokya'da kurulan kamp alanında noktaladı. 15. kez düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda'dan gelen sporcular, zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını sınamaya devam ediyor.

Yarışta motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyonlar için "rally" ve "raid" olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally'de sporcular zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde katılımcılar navigasyon becerilerini sergiliyor.

"Spor turizmi için çok önemli"

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, 15 yıldır aralıksız düzenlenen organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Büyükpınar, "Bu sene Bursa'dan başladık, bugün Kapadokya'dayız. Katılımcılar arasında Türkiye'ye ilk kez gelen sporcular da var ve ülkemize hayran kaldılar. 6 Eylül'de Bolu Abant'ta yarışı 2 bin 200 kilometrelik parkurun sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Spor turizmi artık ülkeler için çok önemli bir değer. Bizim organizasyonumuz da bu anlamda Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtıyor" dedi.

"Kapadokya en çok etkilendikleri nokta"

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen ise Kapadokya etabının yabancı sporcular üzerinde büyük etki bıraktığını belirterek, "Kapadokya, tarihi, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. Yarışmacılar ülkemizi bambaşka bir gözle tanıyorlar, bu da TransAnatolia'nın tanıtıma katkısını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Yarışın en genç katılımcısı 17 yaşındaki Muhammet Efe Görür, Kapadokya etabını merakla beklediğini söyledi. Görür, "Geçen yıl ilk kez katıldım ve çok güzel bir tecrübeydi. Bu sene daha üst sıraları hedefliyorum. Kapadokya'nın doğası çok güzel, etapları heyecanla bekliyorum" dedi.

"Türkiye nefes kesici"

SVV Grubu Başkanı Will Theuws ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Daha önce Afrika'da yarışlara katıldım ama burası tamamen farklı bir deneyim. Türkiye'nin güzellikleri ve misafirperverliği karşısında şaşkına döndük. Kapadokya gerçekten nefes kesici" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR