Haber : Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

 - Güncelleme:

Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 yendiği maçın 41. dakikasında yaşadığı ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Visca'dan kötü haber geldi. Bosna-Hersekli futbolcunun humerus kemiğinde kırık meydana geldiği ve 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede Hatayspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerde Edin Visca ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Karşılaşmanın 41. dakikasında girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters düşen ve sahayı ambulansla terk eden Visca, hemen hastaneye götürüldü. NTV Spor'un haberine göre, Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title