Haberler

Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir'' ifadeleri yer aldı.

  • Trabzonspor, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın Onuralp Çakıroğlu'na 'Kaç yaşındasın lan sen' diyerek sözlü sataşmada bulunduğunu açıkladı.
  • Trabzonspor, Abdülkerim Bardakcı'nın sözlü sataşmayı sürdürdüğünü ve Onuralp Çakıroğlu'na fiziki müdahale girişiminde bulunduğunu belirtti.
  • Trabzonspor, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray maçının bitiminde yaşanan olaylar ille ilgili açıklama yaptı.

''ABDÜLKERİM BARDAKCI SÖZLÜ SATAŞMADA BULUNMUŞTUR''

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, olayların başlangıç sebebinin Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı olduğu belirtilerek, "Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur." denildi. Açıklamanın devamında, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle hukuki sürecin başlatılacağı vurgulandı.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFAKIR VATANDAS:

bu trabzonlu ,bir zamanlar hakem odasını basıp dövmeye kalkan başkan tarbzonsporu şampiyon yapar . yapar mı yapar. trspor hissesi mi alsam ne yapsam

Haber YorumlarıUğur Sezer:

yAPIYLA hakemi dövenlerle şampiyon olanlar kapışıyor

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Rum takımı sonuçta..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

