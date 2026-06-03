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Trabzonspor'da Zubkov, Yunanistan'ın AEK Kulübüne transfer oldu

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Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan'ın AEK Kulübü'ne 4 milyon euro karşılığında kesin transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmada ayrıca bonus ve sonraki satıştan pay da yer alıyor.

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un transferi konusunda Yunanistan'ın AEK Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
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