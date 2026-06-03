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Trabzonspor, Zubkov'un AEK'ya transfer olduğunu açıkladı

Trabzonspor, Zubkov'un AEK'ya transfer olduğunu açıkladı
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Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov’un Yunanistan ekibi AEK’ya kesin transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un Yunanistan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Ligi takımlarından AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 30'u Trendyol Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere toplam 37 karşılaşmada görev yaptı. Zubkov, bu süreçte 4 gol atarken 12 de asist yaptı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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