Haberler

Trabzonspor'da Zubkov dönemi sona eriyor

Trabzonspor'da Zubkov dönemi sona eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferi için Yunan ekibi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardı. 57 maçta 12 gol 16 asistlik performans sergileyen Zubkov, kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, deneyimli kanat oyuncusunun transferi konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavili takıma hücum hattında önemli katkılar sağlayan Ukraynalı oyuncunun, kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Kılıçdaroğlu Özel'in kalemini kırdı! Tarih bile konuşulmaya başlandı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isim sağlık kontrollerinden geçiyor
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor