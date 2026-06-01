Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, deneyimli kanat oyuncusunun transferi konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavili takıma hücum hattında önemli katkılar sağlayan Ukraynalı oyuncunun, kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı