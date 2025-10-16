Trabzonspor, zorlu maç öncesi deplasman yasağıyla sarsıldı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonsporlu taraftarlara kötü haber geldi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARA YASAK

Rize İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla, Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler satışa çıkarılmasına rağmen cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında Bordo-mavili taraftarlara deplasman yasağı getirildi.

TARAFTAR GRUPLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor taraftar gruplarından Trabzonsporlu Gençler ve VİRA, Rizespor maçına getirilen deplasman yasağı kararına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

İşte o açıklama;

"Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması için gerekli planlamaları yaparak deplasman tribününde yerimizi almak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ancak bu akşam gelen bilgilere göre 'deplasman yasağı getirilmesi' yönündeki iddialar, hem sporun birleştirici ruhuna hem de adil rekabet anlayışına açıkça zarar vermektedir. Deplasman yasağı, sadece bir maçtan alınacak keyfi bir karar değil, sporun ruhuna vurulan bir darbedir. Futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Taraftar, bu oyunun en önemli paydaşıdır. Bu sebeple olası bir deplasman yasağının gündeme dahi alınmaması ve Trabzonspor taraftarlarının stadyumda yerini almasına imkân tanınması için tüm yetkili mercileri sağduyuya davet ediyoruz."