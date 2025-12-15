Haberler

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, yenileme çalışmaları ve dar alanda oyunlarla idmanı tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı sonlandırdı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
